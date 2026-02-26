İran'ın Irak'a yönelik ihracat hacmi rekor seviyede

32 dakika önce

Irak pazarları yerel üretim yetersizliği ve dışa bağımlılıkla mücadele ederken, İran’dan gelen yeni veriler, Mehran Sınır Kapısı üzerinden yapılan ihracatta rekor bir artış yaşandığını ortaya koydu.

Resmi istatistiklere göre bu yılın başından şubat ayı sonuna kadar olan kısa sürede, sadece Mehran Sınır Kapısı üzerinden Irak’a gönderilen malların değeri yaklaşık 1 milyar 267 milyon dolara ulaştı.

İran’ın İlam Eyaleti Gümrük Müdürü Sohrab Kemeri, Mehr Haber Ajansına yaptığı açıklamada, Irak pazarının İran ticareti için stratejik bir merkez olduğunu vurguladı.

Sohrab Kemeri, bu dönemde 2 milyon 281 bin tondan fazla çeşitli ürünün Irak şehirlerine sevk edildiğini belirtti.

Rapora göre Irak’ın İran mallarına olan bağımlılığı sadece gıda sektörüyle sınırlı değil. İhracat kalemleri arasında şunlar öne çıkıyor:

İnşaat Sektörü: Tuğla, fayans, seramik ve plastik ürünler.

Enerji ve Sanayi: Elektrik santralleri için makine ve teknik ekipmanlar.

Tarım ve Kimya: Tarımsal ürünler ve petrokimya türevleri.

Lojistik açıdan bakıldığında, gümrük işlemlerinin ardından her gün 400’den fazla ticari tır Irak topraklarına giriş yapıyor. Mehran Sınır Kapısı’nın başkent Bağdat’a olan coğrafi yakınlığı, burayı Irak’ın orta kesimleri ve Orta Fırat bölgesi için temel hammadde ve tüketim malı kaynağı haline getirmiş durumda.

Ekonomistler, Irak’ın komşu ülkelerin malları için "açık bir pazar" haline gelmesinin, yerel sanayi ve tarım sektörüne büyük darbe vurduğu konusunda uyarılarını sürdürüyor. Yerel üretimin desteklenmemesi, Irak ekonomisinin dış faktörlere karşı kırılganlığını artırıyor.