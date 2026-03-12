Neçirvan Barzani ve Salahaddin Bahaddin: Bölgedeki tehditler iç birliği gerektiriyor

1 saat önce

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani ve Kürdistan İslami Birlik (Yekgirtu) Genel Sekreteri Selahaddin Bahaddin, Irak ve bölgeki genel durumu ve son gelişmeleri ele aldı.

Neçirvan Barzani, 12 Mart 2026 Perşembe günü Yekgirtu Genel Sekreteri Selahaddin Bahaddin'i kabul etti.

Kürdistan Bölgesi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre her iki taraf da, Kürdistan Bölgesi siyasi partilerinin mevcut durumun hassasiyeti ve bölgede savaşın tırmanan tehlikesini göz önünde bulundurarak, zorluklarla birlikte yüzleşmeleri, federal yapıyı ve Kürdistan halkının en yüksek çıkarlarını korumaları gerektiği konusunda mutabık kaldı.

Neçirvan Barzani, Kürdistan Bölgesi'nin bu hassas dönemi barış ve istikrar içinde atlatabilmesi için tarafları birbirine yaklaştırma ve birliği koruma çabalarına devam edeceğini vurguladı.

Görüşmede ayrıca Erbil ve Bağdat arasındaki ilişkiler ele alındı ​​ve sorunların anayasa temelinde çözülmesi gerektiği vurgulandı.

Selahaddin Bahaddin, Neçirvan Barzani'nin Kürdistan Bölgesi'nde siyasi istikrarı korumaya yönelik sürekli çabalarını övdü ve bu konudaki rolünü takdir etti.