Irak Savunma Bakanlığı: Mahmur'da ordu birliklerini hedef almaya çalışan 4 İHA düşürüldü

36 dakika önce

Irak Savunma Bakanlığı, Mahmur ilçesinde 4 insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü ve olayda can kaybının olmadığını duyurdu.

Savunma Bakanlığından bugün (12 Mart 2026 Perşembe) yapılan açıklamada, "Ninova Operasyonlar Komutanlığı, 50. Tugay 1. Alay sorumluluk bölgesinde bulunan 14. Piyade Tümeni'ne bağlı Saha Mühendislik Bölüğü birliklerinin, üç intihar İHA'sı ve ardından dördüncü bir İHA ile saldırıya uğradığı" belirtildi.

Açıklamada, İHA'ların hedeflerine ulaşmadan Mahmur ilçesinde düşürüldüğü ve olayda herhangi bir can kaybının kaydedilmediği, yetkili birimlerin gerekli işlemleri başlattığı ve olayın ayrıntılarını takip ettiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca silahlı kuvvetlerinin ülke güvenliğini hedef alan her türlü tehdide karşı koymak için en üst düzeyde hazır ve tetikte olduğu vurgulandı.