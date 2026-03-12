Tokat'ta 5,5 büyüklüğünde deprem

1 saat önce

Tokat'ın Niksar ilçesinde 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından olumsuz bir durum bulunmadığı bildirildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde söz konusu depreme ilişkin detaylar paylaşıldı.

AFAD'ın paylaştığı bilgilere göre gece saat 03.35'te merkez üssü Niksar ilçesi olan 5,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 6,37 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

AFAD'ın açıklamasında, depremin Samsun, Amasya, Ordu ve Sivas'tan da hissedildiği belirtildi.

Açıklamada, deprem sonrası olumsuz bir durumun bulunmadığı vurgulandı.

Türkiye İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bakan Çiftçi, şunları kaydetti:

"Şu ana kadar herhangi bir olumsuz duruma ilişkin ihbar bulunmamaktadır. Ekiplerimiz sahada gerekli tarama ve değerlendirme çalışmalarını sürdürmektedir. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin."