CENTCOM: Yakıt ikmal uçağımız Irak'ta düştü

3 saat önce

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD'ye ait bir KC-135 yakıt ikmal uçağının Irak hava sahasında düşerek kırıma uğradığını açıkladı.

CENTCOM'dan yapılan yazılı açıklamada, ABD Hava Kuvvetlerine ait bir KC-135 yakıt ikmal uçağının Irak'ın batısında düştüğü ve olayın dost hava sahasında meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, olay sırasında iki uçağın görevde olduğu ve kaza sonrası uçaklardan birinin kırıma uğradığı, diğerinin ise güvenli şekilde iniş yaptığı ifade edildi.

Olayın detayları ve düşen uçaktaki personel sayısıyla ilgili bilgi verilmedi.

Öte yandan Tasnim Haber Ajansının Devrim Muhafızları Ordusu'ndan aktardığı haberde, "Irak'ın batısındaki İran destekli grupların füzeleriyle ABD uçağının düşürüldüğü ve mürettebatının hayatını kaybettiği" ileri sürüldü.