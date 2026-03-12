Macron: Erbil'de düzenlenen saldırıda bir Fransız asker öldü

"Irak'taki güçlerimize yönelik saldırılar kabul edilemez"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Erbil sınırında düzenlenen bir saldırıda bir Fransız askerin öldüğünü açıkladı.

Macron bugün (13 Mart 2026 Cuma) X sosyal medya platformu X hesabından paylatığı mesajında, Erbil sınırında düzenlenen bir saldırıda bir Fransız askerinin öldüğünü duyurdu.

Mesajında saldırıda hayatını kaybeden askerin ailesine ve silah arkadaşlarına başsağlığı dileklerini iletirken, Fransız milletinin dayanışmasını ve desteğini ifade etti.

Aynı saldırı sonucu birkaç Fransız askerin de yaralandığını belirten Macon, Irak'taki askeri mevcudiyetlerinin terörle mücadele kapsamında olduğunu dile getirdi.

Macron mesajının sonunda, "2015'ten beri DEAŞ'a karşı mücadele eden güçlerimize yönelik bu saldırı kabul edilemez." dedi.

Kurdistan24'e konuşan Peşmerge güçlerinden bir kaynağa göre dün gece (13 Mart 2026 Cuma) geç saatlerde Melaqere bölgesinde bulunan Peşmerge güçlerinin 6. cephesine ait bir askeri üsse İHA'yla saldırı düzenlendi.

Kaynak, saldırıda bir Fransız askeri danışmanın hayatını kaybettiğini ve yaralıların olduğunu belirtti.