Hatemü'l-Enbiya Karargahı: Bölgedeki petrol ve doğalgaz altyapısını ateşe vereceğiz

41 dakika önce

İran Hatemü'l-Enbiya Karargahı, İran'ın enerji altyapısına ve limanlarına saldırı düzenlenmesi halinde, bölgedeki petrol ve doğalgaz altyapılarının ateşe verileceği tehdidine bulundu.

Hatemü'l-Enbiya Karargahı Sözcüsü İbrahim Zulfaghari, bugün (12 Mart 2026 Perşembe) basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Saldırgan devleti ve tüm müttefiklerini uyarıyoruz, İran'ın enerji altyapısına ve limanlarına yönelik en ufak bir saldırının düzenlenmesi halinde bile ağır bir şekilde karşılık verceğiz." dedi.

