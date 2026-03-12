TotalEnergies, Katar, Irak ve BAE'de üretimi askıya aldı

1 saat önce

Fransız enerji şirketi TotalEnergies, Katar, Irak ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) petrol ve doğalgaz üretimini durdurduğunu açıkladı.

TotalEnergies, bugün (12 Mart 2026 Perşembe) yaptığı açıklamada, Orta Doğu bölgesindeki birkaç stratejik tesiste üretim operasyonlarının ani durması sonucu toplam küresel üretiminde yüzde 15'e varan keskin bir düşüş beklediğini bildirdi.

Açıklamada, bölgedeki güvenlik istikrarsızlığı ve tedarik zincirlerindeki aksamanın hayati tesislerdeki çalışmaların durdurulmasına yol açtığı belirtilerek, bunun cari çeyrekte doğrudan gaz ile petrol üretim paylarını etkileyeceği kaydedildi.

Şirket, BAE'deki üretimin (günde yaklaşık 210 bin varil) çatışmadan etkilenmediğini, çünkü petrolün Fujairah Limanı üzerinden ihraç edildiğini belirtti.

TotalEnergies, sahadaki gelişmeleri sürekli takip ettiklerini ve herhangi bir değişiklik olması durumunda güncellemeler yapılacağını vurguladı.