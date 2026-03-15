The National: Bağdat, Kürdistan Bölgesi aracılığıyla petrol ihraç etmek istiyor

Irak Hükümeti, Kerkük petrolünün bölgedeki boru hatları aracılığıyla Türkiye'nin Ceyhan Limanı'na ihracatının yeniden başlatılması konusunda Kürdistan Bölgesi Hükümeti ile anlaşma yapmayı planlıyor.

The National gazetesinin haberine göre federal hükümet Kürdistan Bölgesi Hükümeti ile bir anlaşmaya varması halinde, Orta Doğu'daki gerilim nedeniyle durdurulan petrol ihracatına yeniden başlayabilir. Özellikle İran'ın Basra'daki petrol tankerlerine yönelik saldırıları, yetkilileri Irak'taki tüm petrol boru hatlarından ihracatı askıya almaya zorladı.

Irak, ülke bütçesinin ve gelirinin yaklaşık yüzde 90'ını oluşturan petrol ihracatına bağımlı olduğu için ciddi bir ekonomik krizle karşı karşıya. Petrol üretimi aksamaya devam ederse veya Hürmüz Boğazı üzerinden ihracat askıya alınırsa, Bağdat'ın seçenekleri sınırlı kalacak.

Haberde, Irak Petrol Bakanlığının bu hafta, Kürdistan Bölgesi Hükümetine bir mektup göndererek, Kerkük sahalarından Ceyhan Limanı'na günlük en az 100 bin varil ham petrolün boru hattıyla taşınmasını talep etti.

Üst düzey bir Kürt yetkili The National'a verdiği demeçte, "Savaş ve Irak üzerindeki mali baskı konusunda bir anlaşma istiyoruz. Irak Hükümeti artık krizin farkına vardı. Kürdistan, Kerkük ve Kürdistan Bölgesi'nden petrol ihracatına yardımcı olmak istiyor." dedi.

Başka bir Kürt yetkili ise, "Bağdat ve Erbil arasında bir anlaşmaya yapılması, en gerçekçi alternatif olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Bir Iraklı yetkili de, Irak'ın Basra üzerinden petrol ihracatını genişletmek için birçok fırsatı kaçırdığını ve Basra üzerinden petrol ihracatı için başka bir seçeneğin olmadığını söyledi.

Yetkili, "Hükümetin vizyon eksikliği nedeniyle uzlaşmaya varamadık." dedi.

Yetkilinin açıklamasına göre görüşülen bir diğer seçenek ise petrolün tankerlerle Ürdün'ün Akabe Limanı'na taşınması; ancak Kerkük-Ceyhan boru hattı da alternatif olarak değerlendirilecek. Bu seçenek birçok zorlukla karşı karşıya olduğu için siyasi irade gerektiriyor.