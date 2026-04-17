Başbakan Barzani ve ABD İçişleri Bakanı ikili ilişkilerin geliştirilmesini görüştü

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, ABD İçişleri Bakanı Doug Burgum ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve bölgedeki durumu ele aldı.

Başbakan Barzani, bugün (17 Nisan 2026 Cuma) ABD İçişleri Bakanı ve Beyaz Saray Ulusal Enerji Konseyi Başkanı Doug Burgum ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Enerji alanında iki ilişkilerin gelişimi ve ABD'li şirketlerin enerji sektörüne verdiği olumlu desteği ele alan Mesrur Barzani ve Doug Burgum, ABD ve İran arasındaki ateşkesin ardından Kürdistan Bölgesi ve Irak'taki güvenlik ve ekonomik durum hakkında görüş alışverişinde bulundu.

ABD İçişleri Bakanı, Başbakan'ın enerji alanına desteği için teşekkürlerini ifade etti.

Başbakan Barzani ise ABD'ye sürekli desteği için teşekkür ederek, Kürdistan Bölgesi'nin korunması ve enerji altyapısına yönelik terör saldırılarının sona erdirilmesi çağrısında bulundu. Ayrıca, Kürdistan Bölgesi'nin bölgede barış ve refahı sağlamaya yönelik çabalarına olan bağlılığını vurguladı.