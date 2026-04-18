İran Dışişleri Bakan Yardımcısı: Zenginleştirilmiş uranyumu ABD'ye teslim etmeyeceğiz

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Said Hatipzade, ülkesinin ABD ile yeni bir görüşme turuna hazır olmadığını söyledi.

Hatipzade, bugün (18 Nisan 2026 Cumartesi), Antalya Diplomasi Forumu'nda (ADF) konuştu.

Ülkesinin ABD ile yeni bir görüşme turuna hazır olmadığını söyleyen Hatipzade, "İran, şu an müzakere çerçevesini tamamlamaya odaklı, henüz kesin anlaşma yok." dedi.

Tahran'ın diplomasi istediğini ama ABD’nin baskı ve maksimalist taleplerini reddettiğini belirten İranlı yetkili

"ABD’nin söylemleri tutarsız." diyen Hatipzade, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Savaş çıkarsa çok sert karşılık vereceğiz. Uluslararası hukuka bağlıyız ama haklarımızdan vazgeçmeyiz."

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Hatipzade ayrıca, Tahran'ın zenginleştirilmiş uranyumu ABD'ye teslim etmeyeceğini sözlerine ekledi.