İran, Hürmüz Boğazı’nı bir kez daha kapattı

2 saat önce

İran, Hürmüz Boğazı’nın yeniden kapatıldığını duyurdu.

İran Silahlı Kuvvetleri Sözcülüğünden yapılan açıklamada, ABD'nin İran'a giden ve İran'dan ayrılan gemilerin tam hareket özgürlüğünü tanıyana kadar, boğazdaki sıkı kontrol politikasının kararlılıkla devam edeceği bildirildi.

Boğazın yeniden İran silahlı kuvvetlerinin "sıkı yönetimi ve denetimi" altına girdiği bildirilen açıklamada, daha önce gerçekleştirilen müzakerelerde varılan anlaşmalar çerçevesinde, İran'ın iyi niyet göstergesi olarak sınırlı sayıda petrol tankeri ve ticari geminin kontrollü geçişine izin verdiği hatırlatıldı. Ancak açıklamada, ABD'nin bu süreçte verdiği sözleri tutmadığı öne sürülerek, Washington yönetiminin "sözde abluka altında korsanlık ve deniz haydutluğu" faaliyetlerini sürdürdüğü iddia edildi.

Bu ihlaller nedeniyle Hürmüz Boğazı'ndaki kontrolün eski sert statüsüne döndürüldüğünü belirten İranlı yetkililer, bölgenin tamamen askeri denetim altında olduğunu vurguladı. Açıklamada, ABD'nin İran'a giden ve İran'dan ayrılan gemilerin tam hareket özgürlüğünü tanıyana kadar, boğazdaki sıkı kontrol politikasının kararlılıkla devam edeceği ifade edildi.