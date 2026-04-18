Neçirvan Barzani ve Yaşar Güler barışın önemini vurguladı

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani ve Türkiye Savunma Bakanı Yaşar Güler, barışın sağlanmasının ve güvenlik ve istikrarın korunmasının önemini vurguladı.

Neçirvan Barzani, bugün (18 Nisan 2026 Cumartesi), Antalya Diplomasi Forumu (ADF) kapsamında, Türkiye Savunma Bakanı Yaşar Güler ile bir araya geldi.

Genel olarak bölgedeki son gelişmeleri, etkileri ve sonuçlarının gözden geçirildiği görüşmede, Orta Doğu'da ateşkesin korunmasının, barışın sağlanmasının ve güvenlik ve istikrarın korunmasının önemi vurgulandı.

Türkiye Savunma Bakanı, Kürdistan Bölgesi'nin savaşa taraf olmama tutumunu takdir etti. Güvenlik ve istikrarın korunması için çok taraflı koordinasyonun önemini vurgulayan Bakan Güler, bu konudaki Kürdistan Bölgesi Başkanı'nın rolünü takdirle karşıladı.

Neçirvan Barzani ise, Kürdistan Bölgesi'nin her zaman olduğu gibi güvenlik ve istikrar faktörü olmaya devam edeceğini vurguladı ve karşılıklı çıkarlar temelinde komşu ülkelerle ilişkileri güçlendirme arzusunu ifade etti.

Görüşmede Türkiye'nin Irak ve Kürdistan Bölgesi ile ilişkileri ve iki taraf arasındaki ortak iş birliği de ele alındı.