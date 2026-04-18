KDP, zorunlu askerlik yasa tasarısıyla ilgili tutumunu açıkladı

Irak Parlamentosu Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Fraksiyonu, zorunlu askerlik yasa tasarısına karşı olduklarını ve bunu reddettiklerini açıkladı.

KDP Fraksiyonu üyesi Zirek Zebari, bugün (18 Nisan 2026 Cumartesi) Kurdistan24'e yaptığı açıklamada, parti fraksiyonunun zorunlu askerlik yasa tasarısına ilişkin turumunu açıkladı.

Tasarıya karşı olduğunu belirten Zebari, "Yasa tasarısı kabul edilse bile, Kürdistan Bölgesi'nde uygulanmayacak." dedi.

Irak Parlamentosu, vatandaşları belirli bir süre askerlik hizmeti yapmaya zorunlu kılan yasasının, yarınki oturumun gündemine alındığını duyurmuştu.