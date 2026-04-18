Mesrur Barzani: Kürdistan Bölgesi'ne yönelik saldırıları şiddetle kınıyoruz

Başbakan Mesrur Barzani, Kürdistan Bölgesi'nin savaşın bir parçası olmadığını vurgulayarak, sürekli bölgeyi hedef alan saldırıları şiddetle kınadığını belirtti.

Mesrur Barzani tarafından yayınlanan mesajda, Kürdistan Bölgesi'nin savaşın bir parçası olmamasına rağmen bölgeye yönelik saldırıların devam ettiğini ifade etti.

Saldırıları en şiddetli şekilde kınadığını belirten Başbakan, "Ateşkes ve müzakerelere rağmen, son saldırılarda beş kişi şehit oldu, çok sayıda kişi de yaralandı. Bu saldırılar, ateşkesi bozma ve bölgemize daha fazla zarar verme girişimidir." dedi.

Federal hükümetin bu saldırıları sona erdirmek için pratik önlemler alması gerektiğinin altını çizen Mesrur Barzani mesajının devamında, "Uluslararası ortaklarımızı, Kürdistan vatandaşlarını ve enerji altyapısını bu süregelen tehditlerden korumak için gerekli ekipmanı sağlamaya çağırıyoruz." sözlerini kullandı.