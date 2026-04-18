Mesrur Barzani: Kürdistan Bölgesi'ne yönelik saldırıları şiddetle kınıyoruz
Başbakan Mesrur Barzani, Kürdistan Bölgesi'nin savaşın bir parçası olmadığını vurgulayarak, sürekli bölgeyi hedef alan saldırıları şiddetle kınadığını belirtti.
Mesrur Barzani tarafından yayınlanan mesajda, Kürdistan Bölgesi'nin savaşın bir parçası olmamasına rağmen bölgeye yönelik saldırıların devam ettiğini ifade etti.
Saldırıları en şiddetli şekilde kınadığını belirten Başbakan, "Ateşkes ve müzakerelere rağmen, son saldırılarda beş kişi şehit oldu, çok sayıda kişi de yaralandı. Bu saldırılar, ateşkesi bozma ve bölgemize daha fazla zarar verme girişimidir." dedi.
Federal hükümetin bu saldırıları sona erdirmek için pratik önlemler alması gerektiğinin altını çizen Mesrur Barzani mesajının devamında, "Uluslararası ortaklarımızı, Kürdistan vatandaşlarını ve enerji altyapısını bu süregelen tehditlerden korumak için gerekli ekipmanı sağlamaya çağırıyoruz." sözlerini kullandı.
We strongly condemn the ongoing drone attacks against the Kurdistan Region over the last several days. Although we have not been part of the conflict, we continue to come under attack.— Masrour Barzani (@masrourbarzani) April 18, 2026
Despite the ceasefire and ongoing peace talks, these attacks have killed at least five people…