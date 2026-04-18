Trump'ten İran'a tehdit: Anlaşma olmaması durumunda yeniden bombalayacağız

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile anlaşmaya varılmaması durumunda bu ülkeyi yeniden bombalayacaklarını açıkladı.

Trump, Arizona eyaletine yaptığı ziyaret sonrası Washington'a dönerken uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin, İran ile anlaşmanın Lübnan'da ateşkese bağlı olup olmadığına yönelik sorusuna, Trump, "Gerçekte birbirine bağlı değiller ancak psikolojik olarak bağlantılı olduklarını söyleyebiliriz. Lübnan'a yardımcı olacağız." yanıtını verdi.

Trump, İran'daki zenginleştirilmiş uranyumun ülkeden çıkarılması hususunda ise "İran'a gideceğiz, onlarla birlikte çalışıp bunun yüzde yüzünü ABD'ye getireceğiz. Eğer anlaşamazsak bunu çok farklı şekilde yapacağız, çok da dostane olmayan bir şekilde yapacağız." ifadelerini kullandı.

Anlaşmaya varılmaması durumunda İran ile ateşkesin uzatılıp uzatılmayacağına ilişkin soru üzerine ise Trump, "Belki bunu uzatmam ancak (Hürmüz'de) ablukamız sürüyor. Yani abluka altındasınız ve maalesef yeniden bombalamak zorunda kalacağız." dedi.

ABD ve İsrail'in 28 Şubat’ta İran'a başlattığı saldırıların ardından bölge ülkelerine yayılan savaş, 8 Nisan'da ABD ile İran arasında ateşkesle sonuçlanmıştı.

Washington ve Tahran yönetimleri, Pakistan aracılığıyla İslamabad'da müzakereler yürütmüştü.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da İran'la yapılan doğrudan müzakerelerin "bir anlaşmaya varılamadan" sona erdiğini açıklamıştı.

İran yönetimi ise müzakerelerde ortak bir çerçeveye ve anlaşmaya varılamamasının nedeninin ABD'nin aşırı talepleri olduğunu duyurmuştu.