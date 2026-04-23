Şengalli genç yazardan "Kezi" adlı kitap

1 saat önce

Şengalli genç yazar Merwan Dawid, 15 öyküden oluşan "Kezi" adlı son eserinin yakında yayınlanacağını duyurdu.

Genç yazar ve gazeteci Dawid, 23 Nisan 2026 Perşembe günü, Kurdistan24'e yaptığı açıklamada, yakın gelecekte "Kezi" adlı yeni kitabının "Şengal Sanat Evi" etkiketiyle yayınlanacağını söyledi.

Şengal, Duhok, Beyrut, Tahran, Kahire, Şam, Musul, Bağdat ve İstanbul gibi çeşitli şehir ve ülkelerde geçen 15 öykü içeren kitabının 80 sayfadan oluştuğunu belirten Meriwan Dawid, "Bu kitabın sayfalarında, insanların her gün karşılaştığı birçok sosyal sorun ve insanlara yapılan baskı ele alınmıştır." dedi.

Merwan Dawid, 2002 yılında Şengal'de doğdu. "Awezkani Hejiran" adlı eser de Duhok Üniversitesi Kürt Dili Bölümü mezunu genç yazar tarafından kaleme alınmıştır.