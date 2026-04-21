Hollandalı yazardan Enfal konulu roman

Hollandalı roman yazarı Jost Hiltermann, Enfal Katliamı'nı konu alan "Yaşayanlar" adlı kitabını Londra'da yayımladı.

Sanatçı ve Efsana Galerisi sahibi Goran Baba Ali, 21 Nisan 2026 Salı günü, Kurdistan24'e yaptığı açıklamada, "Roman, sıradan bir hikayenin ötesine geçen ve hafıza, suç, hayatta kalma ve insanın hayatı yenileme çabaları üzerine hassas bir belge haline gelen bir edebi eserdir. Kitapta, 1988'de Baas rejimi tarafından Kürt halkına karşı yürütülen ve binlerce insanın öldürüldüğü ve sürgün edildiği kanlı bir hamle olan Kürt Enfal trajedisi işlenmiştir." ifadelerini kullandı.

Baba Ali, "Yıllarca Irak ve Kürdistan'ı araştıran yazar Jost Hiltermann, romanında göçün sadece bedensel bir hareket olmadığını gösteriyor." dedi.

Yazarın, Enfal'den sağ kurtulan ve yeni bir ülkede büyüyen çocukların sorunlarını ustaca anlatığını belirten Baba Ali, "Bu garibanlar, ebeveynlerine ne olduğunu bilmek istiyorlar. Kitap, soykırımın etkisinin tek bir nesilde kalmadığını, gelecek nesillere aktarıldığını gösteriyor." sözlerini sarf etti.