Trump: ABD donanmasına Hürmüz Boğazı'na mayın döşeyen tekneleri batırma emri verdim

ABD Başkanı Donald Trump, ABD donanmasına, Hürmüz Boğazı sularına "mayın döşeyen her türlü tekneyi vurup batırma emri verdiğini" söyledi.

Donald Trump, kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social'dan Hürmüz Boğazı'na ilişkin açıklama yaptı.

ABD Başkanı Trump, "Amerika Birleşik Devletleri donanmasına, Hürmüz Boğazı sularına mayın döşeyen her türlü tekneyi, küçük tekneler de olsa vurup batırma emri verdim. Hiçbir tereddüt olmayacak." ifadelerini kullanarak, İran'ın 159 gemisinin "denizin dibinde" olduğunu vurguladı.

Trump ayrıca, "Mayın tarama gemilerimiz şu anda Boğaz'ı temizliyor. Bu faaliyetlerin üç kat artırılmış şekilde devam etmesini emrediyorum." dedi.

ABD Başkanı açıklamasında, "Hürmüz Boğazı'nın kontrolü tamamen bizde. ABD donanmasının onayı olmadan hiçbir gemi boğazdan giremez veya boğazdan çıkamaz." ifadelerine yer verdi.