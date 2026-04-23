Uluslararası standartlara göre Erbil'in havası temiz

Erbil Valisi Umed Xoşnaw, çeşitli stratejik projelerin hayata geçirilmesi sayesinde Erbil'in havasının uluslararası standartlara göre daha temiz hale geldiğini duyurdu.

Vali Xoşnaw, bugün (23 Nisan Perşembe), Erbil'de Çevre Koruma ve Rehabilitasyon Yüksek Komitesi toplantısına başkanlık etti.

Çevreyi temiz tutmanın halk sağlığının ayrılmaz bir parçası olduğunu belirten Xoşnaw, Kürdistan'ın doğasını korumanın her bireyin omuzunda ulusal ve ahlaki bir sorumluluk olduğunu söyledi.

Vali, Erbil''de çevre alanında uygulanan projelere dikkat çekerek, Başbakan Mesrur Barzani'nin doğrudan desteğiyle ve "Yeşik Kuşak" ve "Runaki" gibi stratejik projelerin hayata geçirilmesi sayesinde büyük adımlar atıldığını belirtti.

Umed Xoşnaw, yasa dışı rafinerilerin kapatılmasına yönelik kararlar ve yönergeler sonucunda Erbil'de hava kalitesinin önemli ölçüde arttığını sözlerine ekledi.