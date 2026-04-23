Kurtulmuş: Yeni bir reform perspektifine ihtiyacımız olduğu açıktır

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, "Anayasa ve iç tüzük çerçevesinde yeni bir reform perspektifine ihtiyacımız olduğu da açıktır." dedi.

TBMM Genel Kurulu, Kurtulmuş başkanlığında, TBMM'nin açılışının 106. yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla özel gündemle toplandı.

Toplantıda konuşan Kurtulmuş, Türkiye'de bir reform perspektifine ihtiyaç duyulduğuna işaret ederek, şunları söyledi:

"Anayasa ve iç tüzük çerçevesinde yeni bir reform perspektifine ihtiyacımız olduğu da açıktır. Amaç, milletin sesinin daha çok duyulduğu, farklı kanaatlerin daha sağlıklı konuşulduğu ve uzlaşının daha sistemli üretildiği bir meclis düzenini yaratmaktır."

Numan Kurtulmuş sözlerini şöyle sürdürdü:

"Temsili genişleten, denetimi derinleştiren, yasama kalitesini yükselten, komisyonları daha etkin hale getiren, milletvekilliğini daha tesirli kılan ve vatandaşla temas kanallarını çoğaltan bir yaklaşım, siyasi sistemimizin önündeki şüphesiz en makul istikamettir. Anayasa, milletin kendisiyle yaptığı yüksek sözleşmedir. İç tüzük de yasama vakarının meclis faaliyetlerine yönelik yansımasıdır."