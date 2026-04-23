Barrack: Türkiye, NATO operasyonlarına katkı sağlayan hayati bir müttefiktir

ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Trump’ın Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, ABD Başkanı Donald Trump’ın dış politikadaki "güç yoluyla barış" yaklaşımını tam anlamıyla desteklediğini söyledi.

Barrack, ABD merkezli Fox News Digital’e yaptığı açıklamada, Trump’ın dış politikadaki "güç yoluyla barış" yaklaşımını tam anlamıyla desteklediğini belirterek, "Trump'ın yaklaşımı her zaman şudur: Dünyayı hayal ettiğimiz gibi değil, olduğu gibi kabul ederek hareket etmek." sözlerini sarf etti.

Türkiye'nin F-35 programındaki tıkanıklığı "akıl dışı" olarak nitelemesi ve S-400 sorununun aylar içinde çözülebileceğini söylemesi nedeniyle karşı karşıya kaldığı eleştiriler hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Bu sürece akıl dışı demek sağduyunun gereğidir. Türkiye, kritik ABD varlıklarına ev sahipliği yapan ve NATO operasyonlarına katkı sağlayan hayati bir müttefiktir. S-400 nedeniyle uygulanan yaptırımlar ilişkileri gereksiz yere germiş, bu durumdan Rusya faydalanmıştır."