Cezayir'de bir Kürt filmi ödüller için yarışıyor

Muhammed Husen'in yönettiği "Kargalar Diyarı" adlı kısa film, Cezayir Çağdaş Film Festivali'nde ödül için yarışıyor.

Yönetmen Husen, Kurdistan24'e yaptığı açıklamada, filmin Cezayir'de düzenlenen festivalin organizatörlerinin beğenisini topladığını belirtti.

Filmin ödül için yarıştığını kaydeden Muhammed Husen, "Filmde, insanların geçmişleriyle mücadele ettiği derin bir psikolojik ve sosyal öykü anlatılıyor. Hikaye, uzak diyarlarda, esaret ve korku barındıran bir yerden başlıyor." ifadelerini kullandı.

Husen, "Baş kahraman, yıllar sonra memleketine dönen bir adamdır. Çocukluğundan beri korkunç anılarla boğuşmaktadır."dedi.

Kısa film, Muhammed Husen tarafından yönetildi ve başrollerinde Saman Muhammed, Serko Fetah ve Bilal Muhammed yer alıyor.