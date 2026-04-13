Birmingham Kürt Film Festivali düzenleniyor

İngiltere'nin Birmingham şehrinde 1. Kürt Film Festivali düzenlenecek.

Festivalin organizatörü Daro Aziz, 13 Nisan 2026 Pazartesi günü, Kurdistan24'e yaptığı açıklamada, "Birçok Kürt sanatçı, film yapımcısı ve aktivist tarafından düzenlenen bu festivalin temel amacı, Kürt film yapımcılarını desteklemek ve teşvik etmektir." dedi.

Festivalde konuları Kürt yaşamı, kimliği, tarihi ve sosyal faaliyetleri olan 350 filmin gösterileceğini belirten Aziz, "Temennimiz filmlerin izleyiciler tarafından büyük ilgi görmesidir."

"Birmingham Festivali'nde beni çok mutlu eden şey, deneyimli film yapımcılarından oluşan bir grubun gönüllü olarak katılmasıdır." diyen Daro Aziz, festivalin en iyi şekilde düzenlenmesi için geceyi gündüze katıp çalıştıklarının altını çizdi.

Birmingham Kürt Film Festivali 28 Mayıs 2026'da düzenlenecek ve dört gün sürecek.