Suudi Arabistan’dan Mekke ve Medine’ye giriş-çıkış yasağı

Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı, hac mevsiminde Mekke ve Medine kentlerine giriş ve çıkış yapacak herkesin vize sahibi olması gerektiği uyarısında bulundu.

Açıklamada, söz konusu kararın, hac vizesi sahipleri hariç diğer vize sahiplerini kapsadığı belirtildi.

İçişleri Bakanlığı ayrıca, bu yılki Hac sürecinin sorunsuz geçmesi için tüm hacı adaylarını yönergelere uymaya çağırdı.

Açıklamaya göre hac mevsiminde turist vizesiyle Mekke ve Medine'yi ziyaret eden herkes en az 100 bin riyal (26 bin dolar) para cezasına çarptırılacaktır.