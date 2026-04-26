Kerkük'ten ilk hac kafilesi dualarla uğurlandı

Suudi Arabistan'a gidecek ilk hacı adayı kafilesi, Kerkük'te dualar ve gözyaşlarıyla uğurlandı.

Hac kafilesinin hareketi öncesinde düzenlenen törene, hacı adayları ve yakınları katıldı.

143 adaydan oluşan ilk hacı kafilesi, bugün (26 Nisan 2026 Pazar), kara yoluyla 6 otobüsle Suudi Arabistan'a yola çıktı.

Bu yıl, Kerkük'ten toplam 1404 kişi hacca gidecek.

Orta Doğu'daki gerilimler nedeniyle, Irak ve Kürdistan Bölgesi'ndeki tüm hacı adayları Suudi Arabistan'ı kara yoluyla ziyaret edecek.