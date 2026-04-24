Kürt film, uluslararası film festivalinde iki ödüle layık görüldü

"Kayıp Konut" adlı Kürt filmi, Los Angeles Uluslararası Film Festivali'nde iki ödül kazandı.

Filmin yönetmeni Raman Ebubekir, bugün (24 Nisan 2026 Cuma), Kurdistan24'e yaptığı açıklamada, “Bu festivalde en iyi film ve en iyi bağımsız kısa film ödüllerini kazandık. Bu festivalin jürisi, akademisyenler ve film endüstrisi uzmanlarından oluşuyor; bazıları Hollywood'da çalışıyor, bu nedenle bu festivalde verilen ödüller çok önemli." dedi.

Filmin, 39 dakikada, sadece bedeni değil, zihni de kontrol eden diktatörlük rejimini anlattığını dile getiren Ebubekir, "Filmi, belirli mekanları kullanarak ve karakter gelişimine vurgu yaparak, filmin mesajını etkili bir şekilde ileterek, başarılı bir şekilde çekmeyi başardım." sözlerini sarf etti.

Yaro Husen Misri, Hoşyar Muhammed, Emin Rizgar ve Helin Awat'ın başrollerini paylaştığı ödüllü film, birçok uluslararası festivalde gösterildi.