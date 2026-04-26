Bingöl’de 4.4 büyüklüğünde deprem
Bingöl'ün Yedisu ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde söz konusu depreme ilişkin detaylar paylaşıldı.
AFAD'ın paylaştığı bilgilere göre gece saat 08.01'de merkez üssü Yedisu ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Deprem, yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Büyüklük:4.4 (Mw)
Yer:Yedisu (Bingöl)
Tarih:2026-04-26
Saat:08:01:54 TSİ
Enlem:39.40639 N
Boylam:40.45278 E
Derinlik:7 km
Deprem, Bingöl’ün yanı sıra çevre illerden de hissedildi.
Kısa süreli paniğe olan depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.