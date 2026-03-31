Kürt filmi, Irak Gençlik Film Festivali'nde iki ödüle aday gösterildi

Senaryosu ve yönetmenliği Hozan Şerzad'a ait "Kağıttan Gemim" filmi, Irak Gençlik Film Festivali'nde iki ödüle aday gösterildi.

Kürt yönetmen Hozan Şerzad, bugün (31 Mart 2026 Salı) Kurdistan24'e yaptığı açıklamada, "Film, sanatsal ve sembolik olarak hayallerden, beklentilerden ve arzuların gerçekleşmesinden bahsetmektedir. Çocukluğundan beri bir kıza aşık olan bir adamın, tüm hayatını dünyayı dolaşmak için bir gemi inşa etmeye adamasının öyküsünü anlatıyor." dedi.

Filmin, Süleymaniye Film Festivali'nde en iyi film ödülünü aldığını ve birçok uluslararası festivale katıldığını belirten Şerzad, "Bu sadece bir film değil, sorunlarla başa çıkmak ve her geminin, kağıttan bile olsa, bir gün denize ulaşacağına inanmak hakkında bir mesaj." diye ekledi.

Irak Gençlik Film Festivali, 15'ten fazla farklı ülkenin katılımıyla gerçekleşen uluslararası bir festivaldir. Festivalin 1 Nisan 2026'da düzenlenmesi planlanıyor.