Doğa tutkunlarını heyecanlandıran keşif: Barzan’da ilk kez kaydedildi

Doğa koruma çalışmalarının titizlikle yürütüldüğü Barzan bölgesi, biyolojik çeşitlilik açısından tarihi bir keşfe ev sahipliği yapıyor. Normal şartlarda Asya ve Afrika’nın sıcak iklimlerinde yaşamını sürdüren nadir kuş türü Shikra, Irak ve Kürdistan Bölgesi sınırları içerisinde ilk kez kayıt altına alındı.

Barzan Çevre Koruma Taburu Medya Sorumlusu Sıdiq Hasan, 27 Nisan 2026 Pazartesi günü yaptığı açıklamada, bölgenin yaban hayatı envanteri için dönüm noktası niteliğinde bir gelişmeyi duyurdu.

Hasan, yürüttükleri saha çalışmaları sırasında, bölgede daha önce hiç rastlanmamış olan Shikra cinsi kuşun tespit edildiğini belirtti.

Genellikle Asya ve Afrika kıtalarının tropikal ve sıcak bölgelerinde popülasyon gösteren bu türün boyunun yaklaşık 26–30 cm, kanat açıklığının ise 60 cm’ye kadar ulaştığını ve uçuş sırasında oldukça hızlı olduğunu söyleyen Sıdiq Hasan, bu yıl içerisinde Barzan bölgesinde toplam 9 yeni kuş türünün kayıt altına alındığını vurgulayarak şu değerlendirmelerde bulundu:

"Barzan bölgesi, yaban hayvanları ve kuşlar için son derece güvenli bir sığınak haline geldi. Kuşların bu bölgeyi tercih etmesinde iklim değişikliğinin göç yolları üzerindeki etkisi büyük. Ayrıca, bölgedeki askeri hareketliliklerin ve çatışmaların (İran-ABD gerilimi gibi) çevre üzerindeki olumsuz etkileri, hassas duyulara sahip kuşları daha güvenli ve korunaklı olan Barzan coğrafyasına yönlendiriyor."

Zengin bitki örtüsü ve köklü çevre koruma kültürüyle tanınan Barzan bölgesinde, bugüne kadar 240’tan fazla kuş türü tescil edildi. Tarihsel olarak bir yaşam biçimi haline gelen doğayı koruma bilinci, bölgeyi hem bilim insanları hem de doğa tutkunları için bir çekim merkezi kılıyor.

Barzan’ın sunduğu bu elverişli ekosistem, her geçen yıl küresel ölçekte nadir görülen türlerin bölgeye yerleşmesine olanak sağlıyor.