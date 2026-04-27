Sudani: Ali Zeydi’nin adaylığı Maliki ile ortak kararımız

1 saat önce

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, Kanun Devleti Koalisyonu lideri Nuri Maliki ile yeni başbakan adayı olarak Ali Zeydi’nin gösterilmesi konusunda anlaşmaya vardıklarını açıkladı.

Sudani, yaptığı açıklamada, Şii Koordinasyon Çerçevesi bünyesindeki güçler ve taraflar arasında bir uzlaşı sağlanamaması nedeniyle, yeni başbakan adayını belirleme görevinin kendisi ve Nuri el-Maliki’ye verildiğini belirtti.

"Ali Zeydi’nin adaylığı, benimle Maliki arasındaki anlaşmanın bir sonucudur." diyen Sudani, Ali Zeydi’nin yeni başbakan adayı olarak sunulması önerisinin Koordinasyon Çerçevesi toplantısında oy birliğiyle kabul edildiğini aktardı.

Bu açıklamaların ardından Koordinasyon Çerçevesi, 27 Nisan 2026 Pazartesi günü Bağdat’taki Hükümet Sarayı’nda gerçekleştirilen toplantıya dair resmi bir bildiri yayımladı.

Bildiride, Koordinasyon Çerçevesi bileşenlerinin, kendi başbakanlık adaylıklarını geri çekerek sürecin önünü açan Kanun Devleti Koalisyonu lideri Nuri Maliki ile İnşa ve Kalkınma Koalisyonu lideri Muhammed Şiya Sudani’nin tutumuna teşekkür ettiği bildirildi.

Atılan adım, siyasi tıkanıklığın aşılması için önemli bir kolaylık olarak nitelendirildi.

Bildirinin sonunda, aday isimlerin incelenmesinin ardından Koordinasyon Çerçevesi’nin, Ali Zeydi’nin başbakan adaylığı ve Irak Hükümetinin yeni kabinesini kurması konusunda nihai anlaşmaya vardığı teyit edildi.