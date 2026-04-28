Neçirvan Barzani ve Abraham Hamadeh bölgedeki durumu görüştü

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, ABD Kongre Üyesi Abraham Hamadeh ile yaptığı telefon görüşmesinde Orta Doğu'daki son gelişmeleri ele aldı.

Neçirvan Barzani, 27 Nisan 2026 Pazartesi günü, Abraham Hamadeh ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, genel olarak bölgedeki durum ile Kürdistan Bölgesi ve ABD arasındaki ilişkileri görüştü.

Görüşmede her iki taraf, durumun etkileri ve yansımaları, özellikle de Irak ve Kürdistan Bölgesi üzerindeki sonuçları hakkında fikir alışverişinde bulundu. Bu bağlamda Kongre'nin Irak ve Kürdistan Bölgesi'ne yönelik çeşitli alanlardaki desteklerinin devam etmesinin önemini vurguladılar.

Ayrıca, Kürdistan Bölgesi'nin huzur ve istikrarın korunmasındaki rolü, Irak ve Kürdistan Bölgesi'ndeki siyasi durum, komşu ülkelerle olan ilişkiler ve ortak öneme sahip birkaç konu görüşmenin bir diğer başlığını oluşturdu.