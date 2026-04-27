Netanyahu: Lübnan anlaşması tehditlerle mücadeleyi kolaylaştırıyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Lübnan ile imzalanan anlaşmanın İsrail'i engellemediğini ve herhangi bir tehditle mücadele etmek için harekete geçmelerine izin verdiğini açıkladı.

Binyamin Netanyahu, 27 Nisan 2026 Pazartesi günü, yaptığı açıklamada, "Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine yönelik her türlü saldırı ve işgal olasılığını önleyen güvenli bir bölge oluşturduk; ayrıca bu bölge içinde ve hatta Litani Nehri'nin kuzeyinde saldırılarımıza devam ediyoruz." dedi.

Hizbullah'ın füze ve İHA’larla bir tehdit olarak kalmaya devam ettiği için Lübnan'daki operasyonlarının sona ermediğini vurgulayan Netanyahu, Hizbullah'ın şu anda savaşın başındaki füze kapasitesinin sadece %10'una sahip olduğunu kaydederken, füze meselesinin çözülmesinin silahsızlanma sürecine de yardımcı olacağını belirtti.

Buna karşılık Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, televizyondan yayınlanan konuşmasında İsrail ile her türlü doğrudan müzakereyi reddettiklerini vurguladı.

Naim Kasım, "Direniş sürekli ve güçlüdür, silahtan vazgeçmeyeceğiz; çünkü bu silah savunma ve saldırılara karşı koyma amaçlıdır." diyerek Lübnan makamlarına doğrudan müzakereleri durdurma ve dolaylı müzakere yoluna dönme çağrısında bulundu.

Bu gelişmeler, 25 Nisan 2026 Cumartesi günü İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan, "Netanyahu, İsrail ordusuna Lübnan Hizbullahı'na yönelik saldırılarını yoğunlaştırma ve hedefleri sert bir şekilde vurma emri verdi." açıklamasının ardından yaşandı.

Netanyahu'nun bu kararı, İsrail Yayın Kuruluşu'nun Hizbullah'ın füze ve dronlarla bazı İsrail mevzilerine saldırdığını, buna karşılık İsrail ordusunun Güney Lübnan'a bir dizi saldırı başlattığını duyurmasının ardından geldi.

Gerilimin tırmanmasıyla birlikte İsrail, Nebatiye ilçesine bağlı "Yahmır eş-Şekif" bölgesine yönelik bombardımanlarını yoğunlaştırdı ve bu saldırı sonucunda 4 Lübnan vatandaşı hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, ateşkesin uzatılmasına dair görüşmelere rağmen sınır köylerindeki binaları yıkmaya devam ediyor ve yerinden edilmiş kişilere güneydeki köylere ve çevredeki üç vadiye dönmemeleri konusunda uyarıda bulunuyor.