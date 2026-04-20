Türkiye’de çocuk nüfusu tarihi düşüşte: 1935’ten bu yana en düşük seviye

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılına ait "Çocuk İstatistikleri" raporunu yayımladı. Veriler, Türkiye’nin nüfus yapısındaki yaşlanma eğilimini çarpıcı bir şekilde ortaya koyarken, çocuk nüfus oranının Cumhuriyet tarihindeki en düşük seviyeye gerilediğini belgeledi.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre 2025 yıl sonu itibarıyla Türkiye'nin toplam nüfusu 86 milyon 92 bin 168 olarak kayıtlara geçti.

Bu nüfusun 21 milyon 375 bin 930'unu çocuklar (0-17 yaş grubu) oluşturuyor. Buna göre çocuk nüfusun %51,3'ünü erkek, %48,7'sini ise kız çocuklar oluşturuyor.

Türkiye'de çocuk nüfusunun toplam nüfusa oranı, kayıtların tutulmaya başlandığı 1935 yılından bu yana en düşük seviye olan %24,8'e geriledi. Geçen yıl bu oran %25,5 seviyesindeydi.

Birleşmiş Milletlerin (BM) tanımına göre 0-17 yaş grubunu içeren çocuk nüfus, 1970'te toplam nüfusun yüzde 48,5'ini oluştururken bu oran 1990'da yüzde 41,8 ve 2025'te yüzde 24,8 oldu.

TÜİK’in projeksiyonlarına göre bu düşüşün devam etmesi ve çocuk nüfus oranının 2100 yılında %14,5'e kadar gerilemesi bekleniyor.

Çocuk nüfusundaki bu hızlı azalmaya rağmen Türkiye, Avrupa Birliği (AB) ülkeleriyle kıyaslandığında hala "genç" bir nüfus yapısına sahip.

AB Ortalaması: %17,6

Türkiye: %24,8

AB ülkeleri arasında çocuk nüfus oranının en yüksek olduğu ülke %22,7 ile İrlanda olurken, en düşük oran %14,5 ile Malta'da kaydedildi. Türkiye, sahip olduğu %24,8'lik oranla tüm AB üyesi ülkeleri geride bıraktı.

Nüfus tahminlerine göre Türkiye'yi bekleyen tablo şöyle:

2030: %22,1

2040: %17,9

2080: %15,2

Bu veriler, Türkiye’nin demografik fırsat penceresinin daraldığına ve toplumun hızla yaşlandığına işaret ediyor.