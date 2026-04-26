Kerkük’te katliam gibi kaza: Kontrolden çıkan tır 35 aracı biçti

Kerkük’te bu akşam meydana gelen korkunç trafik kazasında, kontrolden çıkan çimento yüklü tır, 35 araca çarptı. İlk belirlemelere göre faciada 7 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi ise yaralandı.

Kurdistan24 muhabiri Soran Kameran'ın aktardığı bilgilere göre freni patladığı tahmin edilen ve hızla ilerleyen çimento yüklü tır, önündeki araçları adeta biçti.

Kazanın şiddetiyle çok sayıda araç kullanılamaz hale gelirken, yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu bildirildi.

Mezuniyet kutlaması için aracını süsleyen bir üniversite mezunu, yaşadığı dehşeti şu sözlerle anlattı:

"Tır yaklaşık 110-120 kilometre hızla geliyordu. Gözlerimin önünde 6-7 araca birden çarptı. Ortalık mahşer yeri gibiydi."

Kaza sonrası devletin zirvesinden taziye ve yardım mesajları gecikmedi.

Irak Parlamentosu Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Grup Başkanı Şaxewan Abdullah, Kürdistan Bölgesi Sağlık Bakanı ile iletişime geçerek her türlü desteğe hazır olduklarını belirtti.

Erbil Valisi Umed Xoşnaw da Erbil’deki tüm hastanelerin kapılarının Kerkük’teki yaralılar için sonuna kadar açık olduğunu duyurdu.

Kürdistan Bölgesi Sağlık Bakanı Saman Berzinci ise, acil müdahale ekiplerine, ilaç ve kan takviyesinin Kerkük’e gönderilmesi için talimat verdi.

Kerkük’teki hastanelere sevk edilen yaralıların tedavisi sürerken, güvenlik güçleri kazanın kesin nedenini belirlemek için geniş çaplı bir inceleme başlattı. Bölge halkı, şehir içindeki tır trafiğine karşı daha sıkı denetim yapılması çağrısında bulunuyor.