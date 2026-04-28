Başbakan Barzani’den Irak’ın yeni başbakan adayı Zeydi’ye tebrik telefonu

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, Irak Başbakanlığı görevine atanan Ali Zeydi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek, yeni kabinenin başarısı ve sorunların anayasal çerçevede çözümü için tam destek mesajı verdi.

Başbakan Mesrur Barzani, 13 Nisan 2026 Salı günü gerçekleşen görüşmeye ilişkin resmi X (eski adıyla Twitter) hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.

Irak Başbakanlık görevine atanan Ali Zeydi’yi tebrik ettik ettiğini belirten Mesrur Barzani, “Yeni federal hükümet kabinesini kurma görevinde kendisine başarılar diledik." dedi.

Görüşmede Kürdistan Bölgesi Hükümetinin yapıcı rolüne dikkat çeken Başbakan Barzani, Erbil ile Bağdat arasındaki tüm askıya alınan sorunların Irak Anayasası temelinde çözülmesi gerektiğini vurguladı.

Bu görevlendirmenin Irak için yeni bir sayfa açması temennisinde bulunan Başbakan Mesrur Barzani, "Irak'ta barış ve istikrarla dolu bir dönemin başlamasını ümit ediyoruz." ifadesini kullandı.

Söz konusu telefon görüşmesi, Ali Zeydi’nin Koordinasyon Çerçevesi’nin uzlaşı adayı olarak belirlenmesi ve Irak Cumhurbaşkanı Nizar Amedi tarafından resmi olarak bir sonraki Irak Hükümetini kurmakla görevlendirilmesinin ardından gerçekleşti.