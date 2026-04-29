Türkiye'de işsizlik mart ayında geriledi: %8,1

TÜİK, 29 Nisan 2026 Çarşamba günü, Mart 2026 dönemine ait iş gücü verilerini kamuoyuyla paylaştı. Verilere göre işsizlik oranı, bir önceki aya kıyasla 0,3 puanlık bir düşüş kaydederek %8,1 seviyesine geriledi.

Mart ayında Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı, bir önceki aya göre 96 bin kişi azalarak 2 milyon 873 bin kişiye düştü. Cinsiyet bazlı dağılımda işsizlik oranı; erkeklerde %6,8 olarak ölçülürken, kadınlarda %10,7 seviyesinde seyretti.

Ekonomideki hareketliliğin bir göstergesi olan istihdam edilenlerin sayısı, mart ayında 226 bin kişilik artışla 32 milyon 425 bin kişiye ulaştı.

İstihdam Oranı: 0,3 puanlık artışla %48,5 oldu.

İş Gücü: 129 bin kişi artarak 35 milyon 298 bin kişiye yükseldi.

İş Gücüne Katılım: Genel ortalamada %52,8 olarak gerçekleşirken, bu oran erkeklerde %70,8, kadınlarda ise %35,3 olarak kayıtlara geçti.

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfustaki işsizlik verileri de düşüş eğilimini sürdürdü. Genç işsizliği 0,5 puan azalarak %15,3 seviyesine indi. Bu kategoride işsizlik oranı erkeklerde %12,8, kadınlarda ise %20,4 olarak tahmin edildi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre istihdam edilenlerin haftalık ortalama fiili çalışma süresi mart ayında bir önceki aya göre 0,8 saat azaldı. Türkiye'de ortalama çalışma süresi bu dönemde 41,7 saat olarak gerçekleşti.