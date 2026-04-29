DEM Parti: PKK kadrolarının siyasete dönüşü için yasal zemin hazırlanmalı

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Milletvekili Memet Kamaç, önümüzdeki ayın barış süreci için kritik bir dönüm noktası olacağını belirterek, PKK kadrolarının siyasete dönüşü, tecrit ve kayyum uygulamalarının sonlandırılmasına yönelik Meclisten somut yasal adımlar beklendiğini söyledi.

Memet Kamaç, 29 Nisan 2026 Çarşamba günü yaptığı açıklamada, mayıs ayının çözüm sürecinde bir kırılma noktası teşkil edeceğini ve Meclise sunulan raporlar doğrultusunda birçok yasal değişikliğin hayata geçirilmesinin öngörüldüğünü dile getirdi.

PKK'nin silah bırakma kararının ardından hükümetin, örgüt kadrolarının sivil siyasete katılımı için gerekli yasal alanı açması gerektiğini vurgulayan Kamaç, kayyum atamaları ve PKK lideri Abdullah Öcalan üzerindeki tecrit gibi "hukuk dışı" durumların sonlandırılması çağrısında bulundu.

Adımların gecikmesinin güvensizliğe yol açtığını kaydeden Kamaç, tutuklu siyasi figürlerin serbest bırakılması konusunda bu ay içinde somut hamleler yapılması gerektiğini ifade etti. Bu kapsamda, DEM Parti’den üst düzey bir heyetin süreci hızlandırmak ve yasal destek sağlamak amacıyla Ankara’da bir dizi görüşmeye başlaması bekleniyor.

Yeni çözüm süreci, Ekim 2024’te MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Abdullah Öcalan'a PKK'yi lağvetme çağrısı yapmasıyla başlamıştı. 2025 yılının başında PKK resmi olarak ateşkes ilan etmiş ve ardından silah bırakma kararı almıştı. Süreci yönetmek amacıyla TBMM bünyesinde "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu" adıyla özel bir komisyon kurulmuştu.

PKK’nin silah bırakma kararına rağmen DEM Parti ve Kürt siyasi çevreleri, iktidarı yasal adımları atmakta yavaş davranmakla eleştiriyor.

DEM Parti’nin temel talepleri arasında, belediyelerdeki kayyum uygulamasına son verilmesi, siyasi tutukluların serbest bırakılması ve eski örgüt üyelerinin sivil hayata dönüşü için yasal statü belirlenmesi yer alıyor.