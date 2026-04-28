Tahran ve Moskova arasındaki uçak seferleri yeniden başladı

İranlı "Mahan Air" şirketine ait bir uçağın Tahran'dan Moskova'ya gitmek üzere havalandığı bildirildi. 26 Şubat'tan bu yana bu hatta gerçekleştirilen ilk sefer olan bu uçuş, şubat sonunda askeri gerilimin tırmanması ve İran hava sahasının kapanmasıyla durdurulan uçuş trafiğinin yeniden başladığına işaret ediyor.

Rus haber ajansı Novosti'nin Moskova'daki Şeremetyevo Havalimanı kaynaklarına dayandırdığı habere göre İranlı havayolu şirketi "Mahan Air"in Tahran-Moskova seferini yapan uçağı havalandı.

Kaynaklar, şubat ayı sonunda askeri gerilimin tırmanması ve İran hava sahasının kapatılması nedeniyle bu hattaki uçuşların askıya alındığını belirtti.

Öte yandan, İran Sivil Havacılık Kurumu, 18 Nisan'dan itibaren ülkenin doğu bölgelerindeki hava sahasının bir kısmının açıldığını duyurmuştu.

Açıklamada, farklı havalimanlarındaki uçuşların yeniden başlatılması sürecinin; vatandaşlara hizmet verebilmek amacıyla teknik, askeri ve sivil hazırlık durumuna göre aşamalı olarak gerçekleştirileceği ifade edilmişti.

Aynı zamanda İran Havayolu Şirketleri Birliği, İmam Humeyni, Mehrabad, Meşhed, Bircand, Gorgan ve Zahidan havalimanlarının uçuşlara açıldığını teyit etti.

Bu durum, 28 Şubat'ta ABD ile İran arasında askeri operasyonların başlamasından bu yana İran hava sahasının bu denli kapsamlı şekilde ilk kez açılması anlamına geliyor.