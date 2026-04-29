ABD ablukası deliniyor: 72 saatte 52 gemi geçiş yaptı

ABD'nin İran'a yönelik başlattığı ve Başkan Trump’ın "kesin sonuç alıcı" olarak nitelediği deniz ablukası, uydu verilerine yansıyan gemi hareketliliğiyle ciddi bir darbe aldı. Sadece son üç günde 52 geminin kuşatmayı delerek Hürmüz Boğazı’ndan geçiş yapması, bölgedeki diplomatik ve askeri gerilimi yeni bir boyuta taşıdı.

Fars Haber Ajansı tarafından uydu verilerine dayandırılarak 29 Nisan 2026 Çarşamba günü servis edilen habere göre sadece son 72 saat içerisinde 52 farklı gemi deniz ablukasını ihlal ederek güvenli bir şekilde geçiş yaptı.

Ablukayı kıran 52 gemiden 31'inin petrol tankeri, 21'inin ise kargo gemisi olduğu belirtildi. Bu gemilerden 30'unun Hürmüz Boğazı'nı kullandığı, bunların içinde İran'a ait 6 petrol tankeri ve 5 kargo gemisinin de bulunduğu kaydedildi.

ABD, 13 Nisan'da İran'a yönelik ağır bir deniz ablukası başlatmış ve Başkan Donald Trump bu adımı defalarca "güçlü ve belirleyici bir kuşatma" olarak nitelendirmişti. Ancak petrol takip şirketi "Vortexa" verilerine göre sadece son 10 gün içinde İran bağlantılı en az 34 petrol tankeri ablukayı delerek yaklaşık 11 milyon varil petrol taşıdı. Ayrıca "TankerTrackers" şirketi, iki gün önce 4 milyon varil İran petrolünün daha gizlice ABD ablukasından geçtiğini duyurdu.

İran, ABD'nin adımlarına karşılık Hürmüz Boğazı'ndaki güvenlik önlemlerini en üst seviyeye çıkardı. Uydu görüntüleri bölgedeki sivil gemi trafiğinin büyük ölçüde azaldığını ve geçişlerin ancak Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri'nin izniyle yapıldığını gösteriyor. Şu ana kadar ABD ve İsrail bağlantılı iki gemi İran tarafından alıkonularak ülke kıyılarına çekildi.

Öte yandan "MarineTraffic", Japon "Idemitsu" şirketine ait bir petrol tankerinin İran makamlarıyla koordineli bir şekilde Hürmüz Boğazı'ndan geçtiğini bildirdi. 17 Nisan'da Res Tanura Limanı'ndan ayrılan ve 2 milyon varil ham petrol taşıyan bu gemi, Japonya için kritik öneme sahip.

Enerji ihtiyacının %95'ini Batı Asya'dan karşılayan ve kriz nedeniyle zor günler geçiren Japonya'da, devlet medyası ilk petrol tankerinin Tokyo Körfezi'ne varışını "son dakika" haberi olarak duyurdu.