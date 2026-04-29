Yemen’deki Husiler: İsrail bölgeyi büyük bir savaşa sürüklüyor

2 saat önce

Yemen’deki Husiler, ABD ile İran arasındaki ateşkesi "zayıf" olarak nitelendirerek, İsrail'in bölgeyi geniş çaplı bir savaşa doğru ittiğini savundu.

Husilerin askeri komutanlarından Abdulgani Ali Zubeydi, 29 Nisan 2026 Çarşamba günü, K24’e yaptığı açıklamada, "İsrail'in Filistin'deki sivil halka ve Lübnan'ın sınır kasabalarına yönelik saldırılarının devam etmesi, bölgeyi geniş çaplı bir savaşın içine çekebilir ve uluslararası barış ile güvenliği tehlikeye atabilir." ifadelerini kullandı.

İsrail’i dünyanın İran ile olan çatışmalara odaklanmasını fırsat bilerek Filistin ve Lübnan’daki hedeflerine ulaşmaya çalışmakla suçlayan Zubeydi, bu saldırıların "uluslararası insancıl hukukun ve ateşkesin açık bir ihlali" olduğunu yineledi.

Zubeydi, bu gelişmelerin, İsrail’in saldırgan tutumunu ve bölge ile dünya barışını bozma konusundaki ısrarını kanıtladığını vurguladı.

Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi de 21 Nisan’da yaptığı açıklamada, bir yanda İran ve müttefikleri, diğer yanda ise ABD ve İsrail arasında ilan edilen ateşkesi "zayıf" olarak tanımlamıştı.

İran tarafından desteklenen Yemenli Husiler, İsrail'in Gazze saldırılarına tepki olarak 2023 yılının sonlarından itibaren Kızıldeniz'deki ticari gemilere yönelik saldırılar başlatmıştı.

İran ve İsrail arasındaki gerilimin tırmanmasıyla birlikte, grubun bölgedeki rolü daha da arttı ve müttefiklerini savunmak adına ABD ve İsrail saldırılarına doğrudan karşılık vererek çatışmaların merkezine yerleşti.