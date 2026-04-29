Savaş Bakanı'nın kritik Kongre mesaisi: Washington’ın İran stratejisi mercek altında

ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth'in Orta Doğu’daki savaş hakkında ilk kez Kongre önünde konuşması bekleniyor. Bu kritik gelişme, çatışmaları sona erdirme çabalarının tıkandığı ve Washington’ın, Tahran’ın Hürmüz Boğazı’nı açmaya yönelik son önerisine şüpheyle yaklaştığı bir döneme denk geliyor.

Bakan Pete Hegseth, İran ile süren savaşın ardından bugün (29 Nisan 2026) Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesinde milletvekillerinin karşısına çıkacak. Bu, Hegseth’in savaşın başlamasından bu yana Kongre’deki ilk kapsamlı ifadesi olacak.

Oturumun resmi gündemi, ABD Başkanı Donald Trump’ın 1,5 trilyon dolarlık savunma bütçesi talebi olsa da İran savaşı ve sahadaki gelişmelerin tartışmanın merkezinde yer alması bekleniyor.

CNN ve Wall Street Journal’ın haberlerine göre ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın Hürmüz Boğazı’nı yeniden trafiğe açma teklifine güvenmiyor.

İngiltere Kralı III. Charles’ın Washington’a gerçekleştirdiği resmi ziyaret sırasında konuşan Trump, İran'ın askeri açıdan "çökmüş" durumda olduğunu belirterek, "Bu düşmanın nükleer silah sahibi olmasına asla izin vermeyeceğiz." dedi.

İran Ordusu Sözcüsü Emir Ekreminiya ise ülke medyasına yaptığı açıklamada, "Savaşın bittiğine inanmıyoruz ve ABD’ye güvenmiyoruz." diyerek Washington'a sert yanıt verdi. Ekreminiya, Tahran'ın elinde henüz kullanmadığı birçok baskı kartı ve yeni nesil savaş aracı bulunduğuna dikkat çekti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran’ın teklifinin beklenenden daha iyi olduğunu ancak teklifi sunan yetkililerin özellikle İsrail’in üst düzey suikastları sonrası karar alma yetkilerinin olup olmadığı konusunda kuşkuları olduğunu dile getirdi.

Ayrıca, İran'ın önerisinin Trump tarafından reddedilme ihtimali nedeniyle petrol fiyatları yeniden yükselişe geçti; öyle ki Brent petrolün fiyatı 112 doların üzerine çıkarken, Teksas petrolü (WTI) de son iki hafta içinde ilk kez 100 dolar seviyesini aştı.

Öte yandan Donald Trump, sosyal medya üzerinden Almanya Şansölyesi Friedrich Merz’i hedef aldı. Merz’in ABD’nin İran stratejisini eleştirmesi üzerine Trump, "Ne konuştuğunu bilmiyor". ifadesini kullandı.

İran, yaklaşık iki ay önce başlayan ABD-İsrail ortak operasyonlarından bu yana, küresel petrol ve gaz sevkiyatı için kritik öneme sahip olan Hürmüz Boğazı’nı kapalı tutarak dünya ekonomisinde sarsıntı yaratmaya devam ediyor.