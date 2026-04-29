İmralı Heyetinden uyarı: Öcalan’ın görüşleri çarpıtılıyor

54 dakika önce

DEM Parti İmralı Heyeti, son günlerde sosyal medya ve bazı basın mecralarında Abdullah Öcalan’a ait olduğu iddia edilerek paylaşılan "görüşme notları" hakkında yazılı bir açıklama yaptı.

İmralı Heyetinin açıklamasında, söz konusu içeriklerin gerçeği yansıtmadığı ve Öcalan’ın görüşlerinin çarpıtıldığı bildirildi.

Dolaşıma sokulan metinlerin herhangi bir orijinal belgeye dayanmadığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Söz konusu içeriklerde, bazı kişi ve çevrelere yönelik ifadeler eklenerek Öcalan’ın görüşleri bilinçli bir şekilde çarpıtılmaktadır. Bu tür girişimlerin mevcut diyalog ve çözüm zeminine zarar verdiğini belirtmek isteriz."

İmralı Heyeti, kamuoyuna bilgi kirliliğine karşı dikkatli olma çağrısında bulunarak, doğrulanabilir kaynakların altını çizdi.

İmralı Heyeti resmi açıklamaları, Öcalan ile görüşen aile üyeleri ve Öcalan'ın avukatları tarafından servis edilen hiçbir not veya belgeye itibar edilmemesi gerektiği vurgulanan açıklamada, sağlıklı bir diyaloğun sürdürülebilmesi için tüm taraflar daha hassas ve duyarlı davranmaya davet edildi.