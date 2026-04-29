Üç hava yolu şirketi Erbil'e uçuşlarına yeniden başlıyor

1 saat önce

Üç uluslararası hava yolu şirketinin önümüzdeki ay Erbil Uluslararası Havalimanına uçuşlarına yeniden başlaması planlanıyor.

Erbil Uluslararası Havalimanı Müdürü Ahmed Hoşyar, bugün (29 Nisan 2026 Çarşamba), Kurdistan24'e yaptığı açıklamada, Türk Hava Yolları (THY) ve Pegasus Hava Yolları'nın 8 Mayıs 2026'da Erbil Uluslararası Havalimanına uçuşlarına yeniden başlayacağını söyledi.

Katar Hava Yolları'nın (Qatar Airways) ise 10 Mayıs 2026'da Erbil Uluslararası Havalimanına uçuşlarına yeniden başlaması planlanıyor.

Bu üç hava yolu şirketinin uçuşlarının yeniden başlaması, turizm ve ticari sektörler için büyük önem taşıyacak ve Erbil Havalimanı üzerinden yurt dışına seyahat edecek turistler için büyük bir kolaylık sağlayacaktır.