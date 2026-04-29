Mesrur Barzani ve Falih Feyyaz, Irak ve bölgedeki gelişmeleri görüştü

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani ve Haşdi Şabi Heyeti Başkanı Falih Feyyaz, Irak ve bölgedeki genel durum ve son gelişmeleri ele aldı.

Başbakan Barzani, bugün (29 Nisan 2026 Çarşamba), Haşdi Şabi Heyeti Başkanı Falih Feyyaz'ı kabul etti.

Yeni bir federal hükümet kabinesi oluşturma çabaları hakkında görüş alışverişinde bulunan Başkan Barzani ve Falih Feyyaz, tüm Irak topluluklarının isteklerini yansıtan, Kürdistan halkının haklarına saygı duyacak bir federal hükümeti oluşturmanın önemini vurguladı.