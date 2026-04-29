Fidan: Hürmüz Boğazı'nı açma niyeti önemli

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, hem ABD hem de İran'ın Hürmüz Boğazı'nı açma niyetinde olmasının önemine dikkat çekerek, "Önümüzdeki birkaç gün önemli." dedi.

Dışişleri Bakanı Fidan, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Avusturya’nın başkenti Viyana’da Avusturya Federal Avrupa ve Uluslararası İşler Bakanı Beate Meinl-Reisinger ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Hakan Fidan, hem ABD hem de İran'ın Hürmüz Boğazı'nı açma niyetinde olmasının önemine dikkat çekerek, "İki tarafın da bir ateşkese ve barışa daimî olarak ulaşma ve Hürmüz Boğazı’nı açma niyetiyle hareket etmeleri önemli." ifadelerini kullandı.

Türkiye Dışişleri Bakanı sözlerini şöyle sürdürdü:

"İki tarafın da özellikle bir ateşkese ve barışa daimi olarak ulaşma niyetiyle ve Hürmüz Boğazı'nı açma niyetiyle hareket etmeleri fevkalade önemli. Burada halledilmesi gereken bazı detaylı konular var. Burada da ben açıkçası Pakistanlı kardeşlerimizin maharetine güveniyorum. Bizim de desteğimiz devam edecek."

Enerji fiyatları, enerji tedariki ve özellikle bölge ülkelerinin gıda ve diğer ürün tedarikinde çok ciddi sıkıntılar olduğunu söyleyen Fidan, bu krizin alternatif bağlantısallığın önemini bir kez daha vurgulamış olduğu değerlendirmesini yaptı.