ABD Dışişleri Bakanı: Irak ile ilişkilerin iyileştirilmesi için milis gruplar lağvedilmeli

ABD Dışişleri Bakanlığı, Bağdat-Washington ilişkilerinin gelişmesinin önündeki engelleri kaldırmak için milis grupların lağvedilmesi gerektiğini bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı, Kurdistan24'un Irak-ABD ilişkileriyle ilgili sorusunu yanıtlayarak, "Bağdat-Washington ilişkilerinin gelişmesinin önündeki engelleri kaldırmak için milis gruplar lağvedilmelidir." denildi.

Bakanlık, Washington'un Bağdat ile ortak hedefinin Irak'ın egemenliğini korumak ve Irak halkını desteklemek olduğunu belirtti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Tommy Pigott, 26 Nisan'da da düzenlediği basın toplantısında, Irak'ın bazı hükümet yetkililerini suçlayarak, "Irak Hükümetinden bazı taraflar, İran destekli silahlı gruplara siyasi ve mali destek sağlamaya ve onlara sığınak olmaya devam ediyor; bu durum ABD-Irak ilişkilerini olumsuz etkileyecektir." demişti.