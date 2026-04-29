Irak başbakan adayı Zeydi, Kürdistan Bölgesi'ni ziyaret edecek

Irak başbakan adayı Ali Zeydi'nin, Kürdistan Bölgesi'ni ziyaret edeceği ve Başkan Mesud Barzani ile görüşeceği bildirildi.

Kurdistan24'e konuşan Kanun Devleti Koalisyonu yetkililerinden Abdulrahman el-Cezayiri, Irak'ın yeni başbakan adayı Ali Zeydi'nin önümüzdeki hafta Kürdistan Bölgesi'ni ziyaret edeceğini ve Başkan Barzani ile görüşeceğini söyledi.

Cezayiri, Ali Zeydi'nin ziyaretinin amacının Erbil-Bağdat sorunlarını çözmek olduğunu belirten Cezayiri, başbakan adayının çözülmemiş sorunları çözmek için yeni bir stratejisi olduğunu sözlerine ekledi.

27 Nisan 2026 Pazartesi günü Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, Koordinasyon Çerçevesi bünyesindeki siyasi gruplar arasında uzlaşı sağlanamaması üzerine, Kanun Devleti Koalisyonu lideri Nuri el-Maliki ile birlikte yeni başbakan adayını belirleme görevinin kendilerine verildiğini açıklamıştı.

Sudani, "Ali Zeydi'nin adaylığı, benimle Maliki arasındaki mutabakatla gerçekleşmiştir." diyerek, bu önerinin Koordinasyon Çerçevesi tarafından oy birliğiyle kabul edildiğini belirtmişti.