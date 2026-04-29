Neçirvan Barzani, Abu Dabi'de Delet Başkanı tarafından karşılandı

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Abu Dabi'de Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan tarafından karşılandı.

Kurdistan24'ün edindiği bilgiye göre Neçirvan Barzani'nin BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ve ülkenin üst düzey yetkilileriyle bir araya gelerek çeşitli stratejik konuları görüşmesi planlanıyor.

Neçirvan Barzani'nin BAE yetkilileriyle yapacağı görüşmede Kürdistan Bölgesi ile BAE arasındaki ilişkilerin ele alınması bekleniyor.

Kürdistan Bölgesi Başkanı, bugün (29 Nisan 2026 Çarşamba), resmi temaslarda bulunmak üzere Abu Dabi'ye gitmişti.