Kürt karikatürist Suudi Arabistan'da düzenlenen uluslararası bir sergiye katılacak

59 dakika önce

Kürt karikatürist Giriftar Kakeyi, Suudi Arabistan'da düzenlenen Uluslararası Çevre Bilinci Karikatür Sergisi'ne katılacak.

Giriftar Kakeyi, bugün (30 Nisan 2026 Perşembe), Kurdistan24'e yaptığı açıklamada, “Uluslararası Çevre Bilinci Karikatür Sergisi'nin katılımcı listesinde yer almaktan dolayı Kürt bir sanatçı olarak çok mutluyum. Bu sergi, farklı ülkelerden birçok uluslararası sanatçı ve karikatüristin bir araya geldiği, çevre ve doğayı koruma konusunda eserler sunduğu bir etkinliktir.” dedi.

Birçok ülkeden sanatçı ve karikatüristin sergiye katılacağını belirten Kakeyi, “Bu sergide yer almam, Kürt karikatür sanatının uluslararası düzeye ulaştığı anlamına geliyor. Bu benim için önemli bir kazanımdır, Kürdistan ve Kürt sanatı için bir gurur kaynağıdır.” değerlendirmesinde bulundu.

Serginin öneminden bahseden Kürt sanatçı, “Bu serginin önemi, karikatürlerin insanları konuşmaya gerek kalmadan çevre hakkında düşünmeye sevk edebilmesi sayesinde, sanatı mesaj iletmek için küresel bir dil haline getirmesidir." sözlerini sarf etti.

Uluslararası Çevre Bilinci Karikatür Sergisi, 2 Mayıs 2026'da Suudi Arabistan'da dünyanın dört bir yanından 70 karikatüristin katılımıyla düzenlenecektir.

Karikatürist Giriftar Kakeyi, 1967 yılında Kerkük'te doğdu. Kakeyi, 1991 yılında Kerkük'ten ayrılıp Erbil'e taşındı ve Kültür Bakanlığı'nda çalışmaya başladı. 2003 yılında Baas rejiminin yıkılmasının ardından Kerkük'e geri döndü. 2015 yılında Almanya'ya göç etti.